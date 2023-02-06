«Жить не хочется…»: певица Марина Девятова впала в тяжелую депрессию после второй беременности

Летом 2022 года певица Марина Девятова стала мамой во второй раз. У нее родился мальчик, которому дали имя Александр. Артистка никогда особо не показывала, насколько тяжело ей дается уход за маленьким ребенком, а оказалось, что все это время она пребывала в сильной депрессии. Это состояние привело ее к тому, что она перестала хотеть жить.

В личном блоге Девятова откровенно рассказала своим подписчикам, как тяжело ей далась вторая беременность. Сына фолк-дива родила уже в 38 лет, и это сильно сказалось на ее психологическом и физическом здоровье. На шестом месяце Марине пришлось столкнуться с переездом, а прямо перед родами она сходила с ума из-за летней ужасной жары, в которую она продолжала еще и работать.

Совершенно не стало легче певице уже и после появления на свет малыша. Она не спала по ночам, заботилась о сыне и при этом не прерывала карьеру. Она до последнего не хотела нанимать няню, о чем сейчас сильно жалеет, так как отсутствие помощи привело ее к жесткому выгоранию.

«Процесс запущен, времени на послеродовую депрессию нет, после гастролей я возвращаюсь домой и там вновь мои любимые ночи, ну и бытовые женские заботы никто не отменял», - поделилась певица.

«Вишенкой на торте» стали новогодние праздники. Девятова рассказала, что сначала заболела она, затем бабушка, а потом и маленький сын. Так она довела себя до крайне тяжелого состояния, из которого не знала, как выбираться.

«Я пришла в то состояние, когда даже жить не хочется… здравствуй, депрессия», - призналась Марина Девятова.

Спасать певицу начали ее подруги. Они уговорили артистку взять небольшой отпуск и отдохнуть для себя в СПА. Сначала она не хотела соглашаться, но потом все же поехала и не пожалела. Марина посоветовала всем своим подписчицам никогда не запускать себя до того состояния, в которое привела себя она, и подчеркнула, что «женское выгорание – вещь опасная».

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