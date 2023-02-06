«Болит глаз и ломит пятки»: 34-летнюю Кристину Асмус сразил неизвестный недуг

В последнее время Кристина Асмус стала самой обсуждаемой персоной, и причиной этого являются не только скандалы с экс-супругом, но и ее откровенные снимки. Сегодня 34-летняя девушка вновь привлекла к себе внимание, пожаловавшись на плохое самочувствие.

Совсем недавно знаменитость вернулась вместе с дочкой из Дубая, но времени, проведенного в теплой стране, оказалось Кристине мало. Собрав свои вещи, актриса вновь покинула территорию РФ и отправилась в солнечный Египет. Правда, отпуск омрачился неизвестным заболеванием Асмус. Об этом она рассказала в своей социальной сети.

Под фотографией из Египта экс-супруга Харламова написала тревожный текст: «На этом месте мог бы быть текст, как я устала, сорвала голос, проснулась с температурой, болит глаз и ломит пятки».

Подобная новость обеспокоила поклонников Кристины, которые поспешили ей пожелать скорейшего восстановления.

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