«Жить на что-то надо»: зачем комик, спародировавший SHAMAN, вернулся в Россию

Комика Александра Гудкова заметили в московском аэропорту Шереметьево. Продюсер Павел Рудченко считает, что юморист преследует в России «стратегическую цель».

Рудченко допустил, что Гудков мог встречаться в Москве с руководителями телеканалов для обсуждения будущих проектов в медиасфере. Он назвал сомнительным предположение о том, что юморист вернулся в Россию ради корпоративов.

Ранее Гудков говорил о восстановлении проекта «Вечерний Ургант», возможно, он приехал наладить деловые контакты, считает продюсер.

«Не думаю, что именно из-за корпоративов он приезжал, но для дальнейшей, стратегической цели, медиабизнеса он мог встречаться, в том числе, с руководителями каналов. Жить на что-то надо», — цитирует Рудченко NEWS.ru.

Также продюсер отметил, что Гудков мог вернуться в страну из-за миграционных вопросов, связанных с регистрацией в другой стране. Комик является гражданином России, поэтому ему нужно продлевать пребывание за границей. Помимо этого, юморист, возможно, вернулся для решения налоговых и имущественных вопросов.

Ранее блогер Настя Ивлеева вернулась из Санкт-Петербурга в Москву.