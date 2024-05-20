«Жить было бы невозможно»: Татьяна Судец из «Спокойной ночи» раскрыла размер своей пенсии

Диктор советского телевидения Татьяна Судец рассказала, что благодаря доплате за статус заслуженной артистки России ее пенсия составляет порядка 50 тысяч рублей.

«Получаю 30 тысяч доплату к пенсии, - рассказала знаменитая «тетя Таня» из «Спокойной ночи малыши!» в беседе с aif.ru.

Она посетовала, что без этих выплат базовая пенсия составляла бы всего 20 тысяч рублей.

«Жить было бы невозможно», - с грустью констатировала Судец, добавив, что ей «пришлось бы тяжело», так как надо платить за квартиру, дачу, свет.

Кроме того, актриса напомнила, что является автовладельцем, поэтому ей часто приходится платить за парковку из-за нехватки в городе инвалидных мест.

«Я в центре часто бываю, потому что живу в центре, поэтому штрафов плачу много», - разоткровенничалась Судец.

Татьяна Судец работала диктором на телевидении с 1972 года. Известность ей принесла роль тети Тани в детской передаче «Спокойной ночи, малыши!», в которой она работала почти 25 лет.

Ранее музыкант Юрий Лоза пожаловался на крошечный размер пенсии. Он заявил, что получает всего 16 тысяч рублей, так как ему не положены надбавки.