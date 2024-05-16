«С меня сняты надбавки»: Юрий Лоза раскрыл размер пенсии

Музыкант Юрий Лоза пожаловался на крошечный размер пенсии. Он заявил, что получает всего 16 тысяч рублей, так как ему не положены надбавки.

По словам певца, за свою карьеру он не удостоился званий, несмотря на то, что написал немало песен. Дополнительные деньги Лоза получает за то, что его треки до сих пор слушают и крутят на радио, ТВ. Ему поступают авторские отчисления. Сколько именно их приходит в месяц, артист раскрывать не стал. Назвал лишь пенсию.

«Моя пенсия – это базовая московская пенсия 16 000. <…> Интеллектуальный контент, который ты создал, приносит какие-то дивиденды, потому что песни слушают, крутят на радио и ТВ, в публичных местах, переписывают и так далее. Но из-за этого с меня сняты надбавки», - отметил Юрий Лоза в беседе с порталом aif.ru.

Отметим, что в январе музыканту исполнилось 70 лет. Он признавался, что старым себя не чувствует, поэтому продолжает выступать и творить, а также сниматься в телевизионных проектах.

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