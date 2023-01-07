10:30, 07 января 2023
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Жирная и страшная: раздетая Кудрявцева призналась в обмане
Кудрявцева разделась до бикини и призналась в обмане.
Праздники в Омане вынудили Леру Кудрявцеву поделиться с подписчиками фотографией в бикини на пляже. Однако после пришлось заявить об обмане.
Телеведущая позировала в бирюзовом купальнике и темных очках в лучах солнца. Фигура Кудрявцевой выглядит роскошно, особенно после новогоднего обжорства. Однако это благодаря помощи фотошопа.
Кудрявцева призналась, что ей понадобилось два часа, чтобы отретушировать новое фото. Убирала артистка целлюлит и жир.
Назвав себя старой, жирной и страшной, Кудрявцева успокоила завистливых подписчиков.
Ранее мы писали, что Лера Кудрявцева сбежала от молодого мужа.
Источник фото:freepik
Источник:7 дней
Автор:Галина СьюТеги:
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