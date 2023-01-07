Жирная и страшная: раздетая Кудрявцева призналась в обмане

Праздники в Омане вынудили Леру Кудрявцеву поделиться с подписчиками фотографией в бикини на пляже. Однако после пришлось заявить об обмане.

Телеведущая позировала в бирюзовом купальнике и темных очках в лучах солнца. Фигура Кудрявцевой выглядит роскошно, особенно после новогоднего обжорства. Однако это благодаря помощи фотошопа.

Кудрявцева призналась, что ей понадобилось два часа, чтобы отретушировать новое фото. Убирала артистка целлюлит и жир.

Назвав себя старой, жирной и страшной, Кудрявцева успокоила завистливых подписчиков.

Ранее мы писали, что Лера Кудрявцева сбежала от молодого мужа.