«Новые горизонты»: телеведущая Лера Кудрявцева сбежала от молодого мужа

Телеведущая Лера Кудрявцева спровоцировала слухи о проблемах в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Красавица артистка, которая часто рассказывает о своей семейной жизни, улетела в отпуск одна, без мужа. Блондинка выбрала необычное направление – Оман.

Знаменитость заранее не рассказывала о своих планах, а опубликовала ролик из самолета. Она отметила, что будет на связи с поклонниками.

«Ну что, вот и мой отпуск. Полетела в Оман. Буду вам рассказывать об этом государстве. Открываем новые горизонты», – поделилась Лера.

Через несколько часов Кудрявцева была уже в другой стране. Она показала, как гуляет по пляжу в длинной тунике. Фанаты написали теледиве множество теплых слов и пожелали хорошего отдыха. Но многие удивились, почему женщина отдыхает без любимого. Игорь в это время публиковал кадры из Москвы. Он проводит время с их общей дочерью Машей.

Подписчики Леры в соцсетях давно подозревают, что в ее семье не все так гладко. Но артистка уверяет, что у них с мужем нет разногласий.

«У нас все хорошо. Если мужчина любит свою семью, свою жену, он никогда никуда не уйдет. А если прошла любовь, то его никто не удержит. Мужчина же не собака!» – делилась звезда.

Ранее мы писали о том, как певец Сергей Лазарев выступил с обвинениями в адрес Кудрявцевой. Он заявил, что она забрала у него лучшие годы жизни и «высосала всю молодость».