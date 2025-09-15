«Жила за счет денег Киркорова»: раскрыты детали брака Пугачевой с певцом

Продюсер Дзюник заявил, что Пугачева жила на деньги Киркорова с ним в браке. Об этом сообщает aif.ru.

Продюсер Леонид Дзюник отреагировал на вышедшее интервью с Аллой Пугачевой. Особенно его задел момент, когда Пугачева заявила, что вышла замуж за Киркорова, чтобы помочь его карьере. По словам Дзюника, певец зарабатывал в те годы больше Примадонны.

«Да, был сделан первый шаг, да, она помогла Филиппу подняться в какой-то момент. Но почему-то она не говорит, что в период их брака, это 11 лет, она не работала ни одного дня, ни одного гастрольного тура, были какие-то единичные заказы. А Киркоров только во время нашего сотрудничества за девять месяцев сделал девять гастрольных туров», — заявил он.

Продюсер рассказал, что Пугачева жила на деньги Киркорова во время их брака. Она же пользовалась его заработками для создания бизнеса.

«Почему же она об этом не сказала, что она жила за счет денег Филиппа Киркорова, что она в казино проигрывала деньги Филиппа Киркорова, что она в производство чипсов своих никому не нужных вкладывала деньги Филиппа Киркорова», — добавил он.

