«Жила в страхе»: Чехова рассказала, как издевалась над собой из-за лишнего веса

Российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала о своих попытках похудеть с помощью жестких диет. Ее слова приводит StarHit.

«В те ужасные смутные времена я была в абсолютной зависимости от своего веса, от похудения. Когда худела, целыми днями жила в страхе и ужасе, чтобы не потолстеть, постоянно думала об этом», — поделилась артистка.

Звезда отметила, что добилась стройности только после того, как «отказалась от всех истязательств над собой». По мнению Чеховой, общепринятые методы похудения лишь негативно влияют на здоровье человека и вынуждают страдать. Телеведущая добавила, что больше не боится поправиться и не думает о своем весе.

«Живу жизнью обычного худого человека, который вообще ни о чем таком не думает, у него нет перегибов в ту или иную сторону, он не худеет фанатично, не зависит от еды, не носит бесконечно эту проблему в голове», — заключила она.

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