«Бывшего накормила борщом»: Анфиса Чехова рассказала, как наладила общение с Гурамом Баблишвили

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что наладила отношения с актером Гурамом Баблишвили при помощи борща. После этого они стали жить вместе.

Подробностями Чехова поделилась в интервью сайту The Voice.

Чехова призналась, что хорошо готовит. Для нее важно, чтобы был тот человек, «ценитель» и «гурман», для которого можно сделать что-то вкусное. У ведущей есть фирменные блюда, они не похожи ни на что.

Много лет назад подруга из Украины научила Чехову готовить борщ. Ведущая внесла в рецепт коррективы, но какие именно, не говорит, это ее семейный секрет».

«Кстати, своего бывшего мужа я накормила своим борщом, после чего у нас с ним наладились отношения, и мы стали жить вместе», - рассказала ведущая и сделала вывод, что готовит вкусно.

Чехова любит супы из щавеля и квашеной капусты. Среди ее фирменных блюд – курица с персиками. Рецепт Чехова увидела в старой передаче и внесла изменения.

«Этим блюдом я кормила всех своих мужчин и, можно сказать, прокладывала дорогу к их сердцу», - отметила ведущая.

К числу ее любимых блюд относится фахитос, среди салатов предпочитает руколлу с креветками. Это Чехова умеет готовить «с завязанными глазами». Остальное – хинкали, блюда индийской кухни – она делает только по рецепу.

Ранее Чехова рассказала, что у нее диагностировали порок сердца.