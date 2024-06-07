«Мне не интересно, как эти клуши живут»: Волочкова ответила Гордон и Кудрявцевой после обвинений в алкоголизме

Анастасию Волочкову давно обвиняют в злоупотреблении алкоголем. Лера Кудрявцева и Катя Гордон минувшей зимой обратились к балерине и предложили помочь оплатить врачей. Но знаменитость считает, что звездные подруги пытаются поймать хайп на ее имени.

Про алкоголизм Волочковой заговорили в Сети после ее поездки на Мальдивы. На отдыхе Анастасия позволила себе несколько бокалов просекко. Несмотря на их волнение, балерина утверждала, что знает меру и выпивает алкоголь в пределах нормы.

Лера Кудрявцева и Екатерина Гордон предложили помощь балерине, в частности — оплатить психиатра. Эти слова задели Волочкову, и она решила ответить коллегам по шоу-бизнесу в резкой форме. Волочкова уверена: звездные подруги пытаются привлечь к себе таким образом внимание.

«Видимо, их начинают забывать! И очень удобно докопаться до Волочковой в любом случае и любой ситуации. Мне не интересно, как эти клуши живут. Помогите себе сами!», — заявила балерина на программе «Прямой эфир».

Кудрявцева, муж которой недавно лечился от алкогольной зависимости, рассказывала, что ее подруга летела в одном самолете с Волочковой. В сообщении она заявила: «Насте надо помочь». Телеведущая призналась, что ей «не смешно смотреть и слушать Настю», а больно, горько и жалко.