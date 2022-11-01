Михаил Ефремов вернулся в «Современник»

Худсовет «Современника» возвращает спектакль Михаила Ефремова на основную сцену

Нравственная реабилитация находящегося в колонии актера началась.

Сразу после вынесения приговора тогдашний художественный руководитель театра «Современник» Виктор Рыжаков отменил поставленный Ефремовым спектакль по пьесе Ивана Охлобыстина «Дюма».

Однако этим летом Рыжаков сам оказался в немилости у худсовета театра, который отправил Виктора Анатольевича в отставку и довольно неожиданно избрал себе нового руководителя – артиста Владислава Ветрова.

Тем временем, сначала Охлобыстин, а потом Гарик Сукачев навещали Ефремова и публиковали о нем самые положительные отклики. По их мнению, заслуженный артист России и театральный режиссер полностью раскаялся в содеянном.

И уже успел не только «отдохнуть от надоевшей столичной богемы», но снять прямо в колонии фильм по Достоевскому и поставить там несколько спектаклей.

Миша – режиссер от Бога, поверьте, я знаю о чем говорю – заявляет Иван Охлобыстин. Который ждет от Ефремова возвращения на академическую сцену и участия в «различных проектах, включая гражданские».

Возможно, именно после этого Владислав Ветров решил вновь включить спектакль «Дюма» в основной репертуар «Современника».

Напомним, в октябре этого года Михаилу Ефремову был сокращен срок заключения с 8 до 7,5 лет.

К творчеству режиссер сможет вернуться весной 2027 года.

ФОТО: East News