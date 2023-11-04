Жила в коммуналке, страдает от неизлечимой болезни: как живет Ирина Мягкова за кулисами «Женского стендапа»

Основатель «Женского стендапа», комик Ирина Мягкова сейчас на пике популярности. Ее шутки полюбились телезрителям, а шоу собирает хорошие просмотры. Но настоящая жизнь юмористки, которой 4 ноября исполнился 41 год, не так радужна, как кажется.

Ирина выросла в Нижнем Новгороде. Еще в детстве у нее появился интерес к творчеству и спорту — она занималась фехтованием и художественной гимнастикой. При этом будущая юмористка жила с родителями и сестрой в коммунальной квартире без горячей воды.

«По качеству жизни было плохо, а по ощущениям — очень здорово. А что нам, детям, объяснять? Мы не знали, что может быть вода. Нас с сестрой мыли в тазике, кипятили воду. Раз в неделю — баня», — рассказывала женщина в эфире Fametime TV.

Позже семья перебралась в трёхкомнатную квартиру в панельный дом. Сейчас эти времена стендап-комик вспоминает с улыбкой, ведь благодаря своему трудолюбию она недавно приобрела квартиру в Москве за 11 млн рублей.

Кроме того, артистка страдает от неизлечимой болезни. У нее диагностировали «доброкачественное позиционное пароксизмальное головокружение». В отличие от обычного головокружения, неприятные симптомы при этом заболевании могут сохраняться несколько дней. По словам артистки, порой она не может понять, где находится стена, а где — пол. Но юмористка не расстраивается и продолжает жить с этим недугом.

В 2022 году артистка рассказала, почему развелась со своим супругом. Мягкова также призналась, что состоит в отношениях с молодым юмористом.