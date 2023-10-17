Стендап-комик Ирина Мягкова рассказала об отношениях с молодым юмористом спустя 12 лет после развода

Известная юмористка и звезда «Женского стендапа» Ирина Мягкова призналась, что влюблена. Оказалось, что у нее сейчас отношения с комиком, который гораздо младше нее. Однако период, через который они проходят, даже нельзя назвать «конфетно-букетным».

После развода с мужем, который, к слову, тоже был из жанра комедии, Ирине все никак не удавалось построить долгосрочных отношений с мужчиной. Она написала об этом даже немало шуток. Однако все-таки кое-кому удалось покорить ее сердце. 40-летняя Мягкова рассказала, что встретила молодого парня, с которым ей интересно. Он действительно ей нравится, но пока их отношения сильно не продвигаются. Из-за разницы в возрасте кавалер артистки даже обращается к ней на «вы».

«Никто из нас флиртовать не умеет, как выяснилось. Он такой… боится. Он младше меня, тоже комик. В общем, заинтересовал меня. Прикольный, приятный. Зовут Витя», - поделилась Мягкова в шоу «Натальная карта» от Medium Quality продакшн.

На данный момент Ирине хочется, чтобы молодой человек перестал, наконец, ее бояться и увидел, что она просто женщина в первую очередь, а не известная юмористка.

Ранее в шоу «Натальная карта» побывал и комик Андрей Бебуришвили. Он рассказал об обрезании, пересадке волос и отношениях с женой.