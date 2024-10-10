«Жила неправильно»: восстановившая нос Казьмина раскаялась перед Барановской, у которой увела Аршавина

Модель Алиса Казьмина после операции по восстановлению носа пересмотрела всю свою жизнь и осознала, что была неправа в ситуации с телеведущей Юлией Барановской. Несколько лет назад блогерша влюбилась в футболиста Андрея Аршавина, который на тот момент уже строил семью с Юлией. Сейчас Алиса понимает, что поступила плохо, когда влезла в чужой союз.

По словам Казьминой, она жалеет о связи с Аршавиным, так как у него на тот момент была любимая женщина и трое детей.

«Я вела себя нечестно. Мне кажется, я вообще жила неправильно», - поделилась модель.

Алиса отметила, что хочет попросить прощения у Барановской. Но также она понимает, что самой телеведущей ее раскаяние уже не нужно. Юлия давно пошла дальше, не возвращается к прошлому и сама воспитывает своих детей.

«Ни моих извинений, ни принятия того, что все было тогда неправильно, плохо, некрасиво. Ей сейчас это не нужно. Но если бы так получилось, что мы с ней встретились бы — я бы к ней подошла», - рассказала Казьмина в программе «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия 1».

Ранее новая предполагаемая возлюбленная Андрея Аршавина крестила дочь.