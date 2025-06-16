«Жил скромно и выполнял поручения Ксении»: Алена Водонаева намекнула на причастность Собчак к делу Бигаева

Телеведущая Алена Водонаева на странице одной из своих соцсетей сделала громкое заявление о возможной причастности Ксении Собчак к делу журналиста Тамерлана Бигаева, которого осудили по обвинению в вымогательстве у главы Ростеха. Об этом сообщает WomanHit.ru.

Звезда «Дома-2» назвала несправедливым арест журналиста, который сегодня отмечает свой день рождения.

«Сегодня Тамику 31. Он сидит уже полсрока», — написала она.

Телеведущая напомнила, что осужденный проработал на Собчак всего три недели и даже не успел получить первую зарплату.

«Он работал из дома, жил скромно на съемной квартире и просто выполнял указания Ксении», — утверждает Водонаева.

Стоит напомнить, что Тамерлан Бигаев вместе с коллегами Арианом Романовским и Кириллом Сухановым были задержаны 4 ноября 2024 года и осуждены за попытку вымогательства у руководителя Ростеха Сергея Чемезова 11 млн рублей. Эти деньги он должен был заплатить за удаление поста в Telegram-канале «Тушите свет», содержащего компромат на него.

И недавно в Сети появились скриншоты чатов, которые указывают на непосредственное участие Собчак в управлении вышеуказанного канала и ее ответственность за публикации. Ксения Анатольевна свою причастность не признает, однако публично извинилась перед Чемезовым.

Сами осужденные, в свою очередь, вину отрицают. Так, например, Кирилл Суханов заявил, что вообще не имеет никакого отношения к телеграм-каналу «Тушите свет».

Что касается Водонаевой, телеведущая сегодня выступает за снятие с Бигаева всех обвинений и его освобождение. Кроме того, она помогает родителям журналиста деньгами, которые после ареста сына остались в трудном финансовом положении.

«Они вынуждены были брать микрозаймы и кредиты», — отметила она.

Ранее мы писали о том, как Алена Водонаева заступилась за актера Виталия Гогунского после его скандальных высказываний о женщинах.