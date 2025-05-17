«Такой багаж он нажил»: Водонаева заступилась за Гогунского после его слов о женщинах

Алена Водонаева оправдала Виталия Гогунского после его скандального высказывания о женщинах.

Телеведущая встала на защиту актера. По словам Алены, Виталий неазаслуженно нарвался на хейт, так как его высказывания никак не затрагивают и не ущемляют женщин.

Водонаева подчеркнула в Telegram-канале VODA, что Гогунский взрослый мужчина, который уже дважды был в браке. Именно по этой причине актер имеет право так выражаться и думать: он лишь рассказал о том, какую девушку видит рядом с собой. Алена также похвалила Виталия и подчеркнула, что он очень неплохо выглдяит.

«Никто об этом не говорит. Если какую-то женщину не устраивает данный мужчина, у которого есть жизненные установки такие, принципы и система ценностей… Этот союз обречен, люди не будут вместе. В чем проблема? Он сидит рассказывает о себе, такой багаж за жизнь он нажил, такой у него характер. Он сидит и говорит о себе: какую он хочет рядом женщину. Может, он хочет рядом какую-то дурочку хихикающую? Может, она будет радоваться, что рядом Гогунский», — сообщила Алена.

Напомним, что Гогунский оказался в центре скандала после того, как заявил, что у женщин не может быть рядом с мужчиной плохого настроения. Если она сделала недовольное лицо, то пусть «отправляется в сад». Слова актера возмутили публику, но некоторые звезды встали на его защиту.

Ранее мы писали о том, что Виталий Гогунский опроверг обвинения экс-жены в абьюзе и принижении женщин.

Также сообщалось, что дочь Гогунского высмеяла отца за слова о женщинах.