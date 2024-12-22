«Жил под воздействием дурмана»: Алексей Глызин об уходе от жены к молодой любовнице

Певец Алексей Глызин откровенно рассказал о том, как оставил жену и ребенка ради молодой возлюбленной. Он назвал свой поступок предательством, но подчеркнул, что понял это гораздо позже.

По словам 70-летнего исполнителя хита «Ты не ангел», время рядом с новой избранницей проходило словно в тумане.

«Околдовала она меня. В ней какая-то магия есть. Для меня это было словно наваждение. Этот период времени я жил под воздействием дурмана, я не понимал, что происходит. Со мной такое было впервые в жизни, что я не мог совладать со своей волей. Я полностью находился во власти этой женщины», - разоткровенничался Глызин в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

По словам певца, он развелся по первому требованию любовницы и попытался построить с ней семью, однако она не спешила выходить замуж и продолжала манипулировать его чувствами.

«Ей было прикольно, она этим играла и бравировала перед своими друзьями. Это я сейчас понимаю. Тогда у меня было другое совсем мнение», — признал Глызин.

Он также отметил, что сейчас понимает всю низость поступка по отношению к жене. Исполнитель подчеркнул, что в итоге он остался один и сполна почувствовал всю боль одиночества. Юная возлюбленная нашла себе молодого гитариста и ушла к нему.

«Я думаю, это бумеранг. Я получил одиночество, отторжение. Женщина, которую любил, ушла с другим. Женщина, которую я предал, меня не принимала. Я был на грани психического срыва. В этот период у меня был коллектив мой, который меня спас», — заключил артист.

Ранее Алексей Глызин вспомнил ситуации на концертах, опасные для жизни. Так, на одном из выступлений артиста начало бить напряжение.