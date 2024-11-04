«Меня начало бить напряжение»: Алексей Глызин рассказал об опасной ситуации на концерте

Певец Алексей Глызин вспомнил ситуации на концертах, опасные для жизни. Так, на одном из выступлений артиста начало бить напряжение.

Подробности выяснило издание «Абзац».

«Была ситуация с концертом на открытом воздухе – начался ливень. Я подошёл к стойке микрофона, меня начало бить напряжение. Это опасно: когда идёт дождь на сцене, можно получить инфаркт от удара током», - поделился музыкант.

В другой раз на мероприятии «начался потоп». Артисты выбирались из зала вместе со зрителями.

Однажды во время стадионного концерта начался сильный ветер: ломало сцену, разлетались клавиши синтезатора. По словам Глызина, стихия за 15 секунд уничтожила все.

Певец считает, что артист обязан поддержать зрителей в такие моменты, а не уходить со сцены. В один из своих концертов певец решил сыграть акустику из-за отключения электричества. Попутно Глызин рассказывал байки и анекдоты. Поклонники встретили выступление с большим воодушевлением.

«Когда свет включился, мы поняли, что уже завладели вниманием публики», – отметил Глызин.

Ранее певец Михаил Муромов вспомнил о выступлении в ливень. В тот день микрофоны било током и загорелись усилители.