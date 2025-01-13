«Жил, не контактируя с людьми»: солист HammAli & Navai признался, что родился в передвижном цирке

Солист популярного дуэта HammAli & Navai рассказал необычную историю своего рождения. 32-летний Наваи Бакиров признался в эфире «Шоу Воли», что появился на свет в передвижном зооцирке.

Исполнитель поделился, что до семи лет почти не общался со взрослыми людьми и детьми, кроме родственников. По словам звезды, у его родителей был свой передвижной зооцирк, и они вели кочевую жизнь.

«Мои мама с папой в советское время работали в переездном зооцирке. Такие вагончики были, переездной зоопарк. У нас был террариум свой, родители занимались всякими там змеями, а папа дрессировщик», – рассказал певец.

Наваи признался, что появился на свет в Самаре. А его окружение в детстве состояло только лишь из родственников.

«До 6-7 лет жил, не контактируя с людьми, с детьми не контактировал, потому что там не было детей. Мы переезжали каждые полторы недели из города в город», — добавил артист.

Павел Воля поинтересовался, можно ли сравнить звезду с Маугли. Тот признался, что так и было. Он не посещал детский сад и видел детей только, когда они приходили посмотреть на животных.

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