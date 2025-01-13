«За вторым готовы»: певица Акула рассказала о материнстве и отношениях с мужем

Певица Оксана Почепа, выступающая под псевдонимом Акула, рассказала о материнстве и готовности ко второму ребенку. В интервью Леди Mail звезда призналась, что после родов ее отношения с мужем никак не изменились.

Напомним, что летом исполнительница хитов «Такая любовь» и «Кислотный DJ» вышла замуж за композитора Игоря Бабаева. В ноябре она впервые стала мамой и родила дочь Раису. Оксана призналась, что живет будто в сказке и очень рада, что у нее есть семья. Она рассказала об отношениях с супругом после рождения ребенка.

«Они и измениться не могли, потому что как только Игорь переехал ко мне, мы сразу забеременели, хотя до переезда у нас даже не было отношений, мы были знакомы только по рабочим процессам и обсуждали исключительно рабочие моменты», — поделилась звезда.

По словам певицы, Игорь ухаживает за их ребенком, а у него самого есть еще дочь от предыдущих отношений. Влюбленные задумываются о том, чтобы их семья стала еще больше.

«За вторым готовы были пойти прямо из родильного отделения. Хороших людей должно быть больше. А таких талантливых и красивых, как мы, и того больше!» – заявила Акула.

Исполнительница призналась, что опыт мужа от прошлых отношений только помог ей. Она знала, что Игорь прекрасно справится с обязанностями папы.

Ранее певица Акула объяснила, почему дала дочери необычное имя.