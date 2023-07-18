Жидкость в организме не задерживается: у Николая Ефремова вместо нормы в 2 литра из тела выходит до 8

У актера Николая Ефремова нарушена работа почек и надпочечников. Вместо нормы в 2 литра в день из тела выходит до 8 литров жидкости.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, Ефремову начали делать капельницы и колоть препарат для стабилизации показателей и восстановления водно-электролитного баланса.

Также стало известно, что сын актеров Михаила Ефремова и Евгении Добровольской ест через трубку, а дышит с помощью маски. Из-за сложного перелома артист лежит без движения. Ему предоставили антипролежневый матрас.

По информации источника, он остается в той же больнице: информация о переводе в другое медучреждение не соответствует действительности.

Напомним, Ефремов выпал из окна 3 этажа, он получил переломы, перенес несколько операций, включая трепанацию черепа. 16 июля сообщалось, что состояние актера тяжелое. Утверждалось, что врачи планируют перевести Ефремова в больницу, где есть соматопсихиатрическое отделение. Во время лечения он по-хамски вел себя с персоналом и отказывался принимать лекарства. Возможно, 31-летнему артисту потребуются новые операции, но решение об этом не принято.