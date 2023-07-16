Врачи переводят сына Ефремова в другую больницу после совета психиатра

Врачи решили перевести сына актера Михаила Ефремова в другую больницу. Психиатр порекомендовал перевести Николая Ефремова в соматопсихиатрическое отделение. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным источника, молодой человек все еще пребывает в тяжелом состоянии. При этом Николай находится в сознании и самостоятельно дышит. Он шевелит руками и ногами, но все еще в аппарате для фиксации тела.

На днях звездного наследника хотят выписать из реанимации, но врачи беспокоятся за его моральное состояние. В связи с этим Николая переведут в другую больницу, где имеется соматопсихиатрическое отделение.

Отмечается, что в будущем молодому человеку может понадобиться еще не одно хирургическое вмешательство, но решение об этом пока не принято.

Напомним, что 31-летний сын известного актера был госпитализирован после падения с третьего этажа. Ранее мы писали о том, что Николай Ефремов отказался принимать лекарства. Врачи жалуются, что Николай относится к медперсоналу негативно. Он утверждает, что не хочет лечиться. Медики предполагают, что такое поведение молодого человека вызвано синдромом отмены.