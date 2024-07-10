Жевал жвачку и улыбался: избивший шансон-певицу Алену Андерс сожитель приговорен к 6 годам строгого режима

Пресненский районный суд столицы вынес обвинительный приговор Зелимхану Хасбулатову за избиенеие звезды шансона Алены Андерс. Мужчину приговорили к шести годам колонии строгого режима по ч 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), а также взыскали с него денежную компенсацию за моральный вред.

Как сообщает mk.ru, на оглашении вердикта Хасбулатов жевал жвачку и улыбался. В суде ранее судимый мужчина отрицал вину, утверждая на ломаном русском, что произошедшее - якобы спланированная попытка его оклеветать. Отец обвиняемого на одном из заседаний и вовсе выдвигал версию о том, что Алену избил некий трансвестит.

Алена Андерс до сих пор восстанвливается, ей сделали операцию и вставили специальную пластину. Передвигается девушка с трудом и смогла прийти на слушания по делу лишь один раз.

Напомним, Хасбулатов избил девушку из ревности вечером 14 февраля 2023 года в ее квартире в Шмитовском проезде. Мастер спорта по вольной борьбе нанес ей более 15 ударов по голове. В результате певица потеряла сознание, а очнулась в луже крови.

Лишь через четыре дня мать Алены смогла дозвониться до нее по видеосвязи и, увидев травмы и синяки, потребовала от Землиханова, чтобы тот срочно вызвал «скорую помощь». Тогда мужчина заверял врачей, что на певицу якобы упало тяжелое зеркало. В больнице артистка впала в кому. Спустя 10 дней, когда Алена пришла в себя, она смогла рассказать, что случилось. Отметим, что все это время Хасбулатов проживал в ее квартире. Там его и задержали.