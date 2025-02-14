«Жестокие игры над девочками»: почему Егор Крид все еще одинок

Певец Егор Крид часто жалуется на одиночество, хоть и имеет многомиллионную армию поклонниц. Психолог Алена Швецова в беседе с WHOOPEE.ru рассказала, почему 30-летний музыкант не может завести серьезные отношения.

Эксперт вспомнила о том, что говорили бывшие девушки о Криде. Она убеждена, что в их словах прослеживается общий мотив – идеализация партнерши, потом эмоциональное истощение, попытки подавить ее личность и манипуляции чувствами.

«Чаще всего это связано с глубинными страхами – страхом быть недостаточно хорошим и потерять власть в отношениях. Подсознательно человек может стремиться подавить партнера, чтобы не оказаться в позиции слабого», — считает психолог.

Швецова считает, что звезда испытывает удовольствие от эмоциональных качелей. Это связано, в том числе с творческим процессом. Он любит драму и хочет видеть реакцию публики.

«Егора Крида можно назвать абьюзером, поскольку у него выраженная потребность в «темных» эмоциях. Для него, как и для многих артистов, важно «качать качели». Это необходимо ему для творчества, славы и карьерного роста. Он не знает, как развлечь себя, и отсюда возникают жестокие игры над девочками», — предполагает психолог.

Екатерина говорит, что Егору нужна эмоционально сильная девушка, которая будет играть в эти же игры, что и он. А ни одна из бывших не хотела следовать его примеру, поэтому мужчине становилось скучно. Возможно, ему бы подошла женщина, которая смогла бы «доминировать».

Ранее рэпер Егор Крид заявил, что не доводил экс-возлюбленную Карнавал до булимии.