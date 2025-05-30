«Жесток не только к женам»: мать Бегака пожалела Ивлееву после тайной свадьбы

Свекровь Насти Ивлеевой призналась, что ей жаль блогершу из-за характера сына. Слова Дарьи Юлиановны приводит StarHit.

Настя Ивлеева сыграла тайную свадьбу с Филиппом Бегаком в Крыму. Мероприятие прошло в строгой секретности: на него были приглашены только друзья и родственники. Известно лишь то, что на торжестве не было мамы Филиппа. По ее словам, сын не спешит знакомить с возлюбленной.

В беседе с журналистами Дарья Юлиановна призналась, что ей жаль Настю и бывших девушек Филиппа. Она рассказала о тяжелом и даже жестоком характере сына, который не терпит лжи и безответственности.

«Всех жен Филиппа мне жаль — у моего сына жесткий характер. И жесток он не только к женам. Фил не терпит лжи, лености, безответственности», — высказалась она.

Также мать Филиппа уточнила, что с Настей все-таки знакома, но не близко.

«Девушки замечательные. С Настей мы знакомы, гуляли на свадьбе», — резюмировала женщина.

Ранее сообщалось, что Настя Ивлеева и Филипп Бегак для свадьбы сняли виллу в Крыму за 660 тысяч рублей. Подробности читайте в этой новости.