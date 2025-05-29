«Попросили самый дорогой вариант»: что известно о свадьбе Насти Ивлеевой в Крыму

Блогерша Настя Ивлеева сыграла тайную свадьбу с Филиппом Бегаком в Крыму. Сотрудница отеля, в котором остановились молодожены, рассказала, что они сняли самую дорогую виллу за 660 тысяч рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

Торжество Ивлеевой прошло не как раньше – с большим размахом и звездными гостями, а скромно и без посторонних. Предположительно, на празднике не было даже родных жениха и невесты. Как минимум, маму Филиппа точно не позвали, так как она сама заявила журналистам, что не знакома с новой невесткой.

Свадьбу организовали в Крыму. Представитель Насти заранее созвонился с администрацией отеля и сообщил о цели прибытия на полуостров.

«Конечно, попросили самый дорогой вариант. Изначально описали цель приезда, рассказали о свадьбе, но «скромной». Я еще тогда подумала, мол, всем бы такие скромные праздники… В конце разговора попросили не рассказывать о том, кого ждем в гости», - рассказала работница отеля.

Молодожены забронировали не просто номер, а виллу класса «люкс». Три ночи в ней стоят 660 тысяч рублей.

Ранее Настя Ивлеева заговорила о примирении с Филиппом Киркоровым.