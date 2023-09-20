«Жестко слежу»: как певице Валерии удается сохранять стройность и молодость в 55 лет

Певица Валерия раскрыла секрет молодости и стройности. Звезда призналась, что соблюдает строгую диету и каждый день занимается спортом. Об этом она рассказала в беседе с Пятым каналом.

Поклонники с трудом верят в то, что исполнительнице уже 55 лет. Она говорит, что не ощущает этот возраст и не делит жизнь на отрезки. Блондинка убеждена, что можно выглядеть хорошо, но для этого нужно не сидеть на месте. Энергичная певица раскрыла секрет своего прекрасного внешнего вида.

«Внутренне ничего не меняется, и я думаю, тому много причин. Но я каждый день занимаюсь спортом, жестко слежу за питанием, я очень организованный человек, я пытаюсь везде и все успевать, идти в ногу со временем», – поделилась исполнительница.

Валерия признается, что у нее много энергии, и она даже готова делиться ею с другими. Артистка ничего не имеет против косметологии и часто показывает уходовые процедуры у себя в микроблоге.

Кроме того, звезда хвастается подтянутым телом, которому завидуют юные коллеги. Блондинка получает множество комплиментов, в том числе от своего мужа продюсера Иосифа Пригожина. Он удивляется, как любимой удается все успевать и держать себя в таких жестких рамках ради красоты и здоровья.