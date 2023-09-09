Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, за что очень благодарен Валерии в стрессовых ситуациях

Продюсер Иосиф Пригожин за последнее время часто оказывался в стрессовых ситуациях. Сначала его вывел из душевного равновесия слитый в Сеть телефонный разговор с миллиардером Фархадом Ахмедовым. Затем на него обрушилась волна комментарием из-за смерти одиозного однофамилица. Пригожин со всем этим справился и, как оказалось, не без поддержки певицы Валерии. Обо всем этом бизнесмен рассказал на шоу «Влобушкинъ».

Однако супруга продюсера не только его подбадривала, но и выступала в роли критика. По словам Иосифа, с ним рядом был человек, осуждающий его, и это — Валерия. Певица за долгие годы совместной жизни стала для бизнесмена больше чем женщиной, и даже «больше чем мужчиной». Также Пригожин сравнил звездную жену с дамокловым мечом, который висит над головой.

«Это удивительный случай. Ни одного замечания она мне не сделала, дает самому проанализировать. Если делает замечание, то так деликатно, чтобы не унизить мужское достоинство», — поделился радостью продюсер.

Иосиф и Валерия связали себя узами брака в 2004 году. Бизнесмен принял детей певицы и считает их родными. Пригожину доставляет удовольствие нянчиться с внучкой, которую подарил звездной паре сын Арсений. А последние события, произошедшие в жизни, подтвердили правильность выбора, считает Иосиф. Он в очередной раз порадовался тому, что Валерия стала его супругой. Бизнесмен также добавил, что такие люди, как его жена, могут быть символами нашей страны.

Ранее Пригожин рассказал, кто вынуждал его прятаться в подвале. По словам продюсера, ему приходилось спасаться от людей, которые путали его с покойным однофамильцем.