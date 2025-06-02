Жестко скрутили и вынесли из толпы: охранники МакSим защитили ее от хулиганов на концерте

Певица Марина Максимова, выступающая под псевдонимом МакSим, дала концерт в Екатеринбурге. Выступление исполнительницы пытались сорвать хулиганы, но им помешали охранники, передает E1.ru.

Журналисты опубликовали видео в Сети. На кадрах видно, как секьюрити жестко скрутили и вынесли из толпы двоих мужчин. Хулиганы пытались забраться на сцену, на которой пела МакSим.

В полиции Екатеринбурга прокомментировали инцидент на концерте известной исполнительницы. Стражи порядка заявили, что с задержанными хулиганами была проведена профилактическая беседа.

«Данные граждане проникли через ограждения в зону, не предназначенную для нахождения зрителей. Охрана и полиция выдворили их за пределы указанной территории. С гражданами проведены профилактические беседы», — рассказали в УМВД.

Ранее МакSим впервые рассказала о том, что видела в коме. По словам певицы, ее окружали некие люди в пальто.