«Помню, что находилась в холоде»: МакSим впервые рассказала о том, что видела в коме

Певица МакSим два месяца провела в коме во время тяжелой болезни. После восстановления артистка не рассказывала о пережитом — она решила сделать это позже в новом треке, которые, к слову, не выходили уже пять лет.

Исполнительница в беседе со StarHit немного рассказала о том, что будет в треке и что она видела, находясь без сознания. По словам МакSим, она оказалась в холодном месте, где были люди в пальто. При этом, когда певицу там облили холодной водой, то она ничего не почувствовала.

«Помню, что находилась в холоде... Спустя какое-то время ко мне приблизились люди в пальто. И сказали дословно: "С тобой еще хотят проститься". Будучи романтичной натурой, я решила, что речь о моем бывшем молодом человеке. В продолжение они добавили: "Как только простишься, вернешься назад, пообещай!" Я пообещала», — рассказала артистка.

Ранее МакSим прокомментировала смерть члена своей группы — Дмитрия Иванова. Он был клавишником в музыкальном коллективе.