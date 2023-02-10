Жестко обматерил и поставил на место: Федук публично обвинил Элджея в краже куплета

История конфликта рэперов Федука и Элджея тянется еще с 2017 года. Тогда исполнители выпустили совместный хит «Розовое вино». Скандал был вызван тем, что экс-супругу Насти Ивлеевой не понравился клип, а команда его коллеги выставила ролик в Сеть без его одобрения. Также артисты долго не могли поделить, чье из их имен должно стоять вначале в описании трека. В последствии певцы смогли наладить отношения, но, по всей видимости, не до конца.

Недавно Элджей выпустил новую песню под названием «Harakiri». В ней поется об одиноком самурае, и исполнитель в описании написал: «Путь сильной личности – это череда перерождений. Чтобы сделать что-то великое и новое, иногда нужно убить себя старого. 3.3.3». В личном блоге артиста на выход трека отреагировал Федук и сделал это весьма своеобразным и жестким способом. Он, не стесняясь в выражениях, обвинил коллегу в краже куплета.

«Ты *** мамин, а не самурай! И мой куплет даже не думай на свой [альбом] брать», - написал в комментариях рэпер.

Поклонники исполнителей не смогли понять, что именно произошло между ними. Некоторые предположили, что это может быть пиар-ходом к выходу нового совместного трека. Но пока Элджей никак не отреагировал на обвинения коллеги.

Ранее бывшая жена рэпера Настя Ивлеева шокировала поклонников новой откровенной фотосессией. Она снялась обнаженной вместе с Диной Саевой.