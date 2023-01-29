Настя Ивлеева оголилась с Диной Саевой и засняла на камеру

Анастасия Ивлеева с Диной Саевой провели откровенную фотосессию. Из теплого на девушках лишь красные меховые шапки. Однако блогер подписала пост словом «утепляемся».

Обнявшись обнаженными телами, девушки позируют на кровати. Настолько красивый образ, что некоторые не узнали Дину Саеву. Подписчики подумали, что это Кайли Дженнер.

Примечательно, но Настя — бывшая девушка Элджея, а Дина — бывшая его брата. Возможно, красавицы решили показать, кого потеряли мужчины.

Ранее мы писали, что телеведущая Настя Ивлеева отправилась в Дубай за щедрым мужчиной.