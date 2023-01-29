17:21, 29 января 2023
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Настя Ивлеева оголилась с Диной Саевой и засняла на камеру
Настя Ивлеева прильнула к голому телу Дины Саевой: кадры слили в Сеть.
Фото: Starface
Анастасия Ивлеева с Диной Саевой провели откровенную фотосессию. Из теплого на девушках лишь красные меховые шапки. Однако блогер подписала пост словом «утепляемся».
Обнявшись обнаженными телами, девушки позируют на кровати. Настолько красивый образ, что некоторые не узнали Дину Саеву. Подписчики подумали, что это Кайли Дженнер.
Примечательно, но Настя — бывшая девушка Элджея, а Дина — бывшая его брата. Возможно, красавицы решили показать, кого потеряли мужчины.
Ранее мы писали, что телеведущая Настя Ивлеева отправилась в Дубай за щедрым мужчиной.
Источник фото:Starface
Источник:super.ru
Автор:Галина СьюТеги:
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