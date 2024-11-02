«Жестко налупил»: Джиган отругал сына за непослушание в эфире телешоу

Джиган отругал сына за непослушание в эфире телешоу.

Рэпер вместе со своей семьей стали героями нового шоу «Большое переселение», где они оказываются в непривычных условиях и теперь должны привыкнуть к деревенской жизни. В первом же выпуске Джиган и Оксана Самойлова попытались распределить обязанности между всеми детьми, что не увенчалось успехом.

Младший сын звездной пары Давид отличился своим поведением, когда не послушался родителей и вывалил муку, из которой они должны были испечь хлеб, на грязный пол сарая. Джиган не оставил такой поступок без внимания и пригрозил ребенку телесным наказанием.

Однако поднимать руку на сына рэпер все же не стал, но пояснил, что его отец именно таким способом занимался воспитанием наследников, когда те совершали серьезные проступки.

«Меня точно также воспитывали. Отец меня жестко налупил всего лишь два раза в жизни. Один раз жестко ремнем, а второй раз с кулака дал в бочину. Я просто жестко накосячил, соседский гараж спалил», — разоткровенничался Джиган в эфире проекта.

Оксана не оставила без внимания реакцию супруга. Она призналась, что у них с Джиганом разные способы воспитания. В отличие от него Самойлова занимается с психологом и читает специальные книги, которые помогают ей правильно себя вести с детьми, даже когда те очень сильно огорчают родителей своим непослушанием.

Ранее мы писали о том, что рэпер Джиган снял рубашку и показал татуировки на стильной премии в ресторане.