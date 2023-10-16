«Жесткий ответ»: сын Ксении Собчак рассказал, в какой стране он хочет жить

Телеведущая Ксения Собчак поинтересовалась у шестилетнего сына Платона о том, в какой стране он видит свою будущую жизнь. Мальчик незамедлительно ответил своей знаменитой маме, что хотел бы жить только в России.

«Жесткий ответ - в России!» - заявил Платон и для убедительности стукнул кулаком по сиденью автомобиля.

Собчак поделилась в соцсетях семейным видео, на котором запечатлен серьезный разговор с Платом по дороге в школу. Пользователей ответ мальчика удивил. При этом многие посчитали, что ребенок всем доволен, так как видит жизнь исключительно из окна дорогого автомобиля. Другие же, напротив, выразили уверенность, что малыш растет патриотом.

«Пацан нормально ответил, в России, там, где его дед жил и работал», - приводит Kp.ru комментарии подписчиков телеведущей.

Ранее мы писали, что Ксения Собчак в прошлом году получила израильское гражданство. После обострения палестино-израильского кризиса она ответила на многочисленные вопросы недоброжелателей о предстоящей службе в армии Израиля. Журналистка заявила, что не подходит по возрасту для призыва в ЦАХАЛ.