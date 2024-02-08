Жесткая любовь: что может спасти от алкоголизма мужа телеведущей Леры Кудрявцевой

Телеведущая Лера Кудрявцева в январе заявила, что разводится с мужем после 10 лет брака. Причиной этому стала алкоголизм Макарова. Позже она выразила намерение все же спасти отношения супругом. Реабилитолог Никита Лушников оценил шансы на излечения мужа звезды от пагубной зависимости.

Лушников не берется судить поступок Леры, но он уверяет: в большинстве семей начинают бороться за человека, оказавшегося в плену зависимости. Алкоголики и наркоманы, говорит он, часто очень хорошие манипуляторы, а близкие готовы пойти на все ради них. Но зачастую эти старания превращаются в медвежью услугу: чем больше человек делает, тем больше этим пользуются.

Реабилитолог и сам много лет страдал от наркотической зависимости. Преодолеть ее помогла «жесткая любовь» со стороны его мамы, которая не открыла ему дверь, заявив, что Никита стал для нее угрозой. После он попал в реабилитационный центр, и с тех пор Лушников не употребляет наркотики.

«Поэтому в случае Леры Кудрявцевой или любой другой женщины, которая оказалась в похожей ситуации, когда она видит, что уже ничего не помогает — можно попробовать проявить жесткую любовь. Или я, или алкоголь! И закрыть дверь. Иногда закрытая дверь — это единственное, что может спасти», — цитирует Лушникова Kp.ru.

По его словам, жесткая любовь не оставляет шансов человеку, но для этого необязательно разводиться: можно взять паузу или разъехаться. Этот метод помогает задуматься, что для тебя важнее — зависимость или любимый человек.

Ранее мы писали, что телезрители потребовали уволить Леру Кудрявцеву с НТВ после ее выходки в шоу Андрея Малахова. Напомним, она плеснула стакан с водой в лицо многодетной женщины, которая родила и бросила сына в общественном туалете. До пяти лет ребенок воспитывался в детском доме, пока его не забрала приемная семья.