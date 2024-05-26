«Жесть на концерте Жеки»: автор хита «Рюмка водки на столе» упал на сцене в Ессентуках

Певец и автор песен Евгений Григорьев, выступающий под псевдонимом Жека, упал на концерте в Ессентуках. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Музыкант пояснил, что на концерте техники забыли зафиксировать шнуры на сцене. Жека поскользнулся и «жестко» упал.

«Уникальное видео „Жесть, на концерте Жеки!“ Всё могло бы закончиться очень печально», — написал музыкант.

Видео своего падения артист опубликовал в социальных сетях.

Евгений Григорьев родился в 1966 году. После армии он занялся творчеством и стал играть в группе «Майор Сергеев». В 2003 году он презентовал сольный альбом, но зрителям запомнился еще и как автор песен. Именно он написал «Рюмку водки на столе», которую исполняет Григорий Лепс.

Жена музыканта умерла 21 июля прошлого года. СМИ пишут, что она покончила с собой. Женщина много лет страдала от психиатрического расстройства. Но муж поддерживал ее и водил к разным врачам, чтобы спасти ситуацию. Когда болезнь отступала, то у пары была хорошая жизнь — Елизавета помогала певцу с творчеством.

Напомним, несколько дней назад 57-летний исполнитель попал в больницу. Жека обещал, что позже расскажет подробности госпитализации и попросил поклонников не переживать за него.