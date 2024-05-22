«Я в больнице»: потерявший жену шансонье Жека госпитализирован

Певец и автор песен Евгений Григорьев, выступающий под псевдонимом Жека, госпитализирован. Трагически потерявший жену артист попал в больницу и сообщил об этом поклонникам в соцсетях.

57-летний знаменитость опубликовал в своем Telegram-канале снимок из больничной палаты. Он поспешил успокоить фанатов, но диагноз не раскрыл.

«Я в больнице. Со мной все хорошо. Завтра-послезавтра расскажу, что, зачем и почему... Всем здоровья, мои дорогие друзья», – поделился шансонье.