«Я в больнице»: потерявший жену шансонье Жека госпитализирован
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Певец и автор песен Евгений Григорьев, выступающий под псевдонимом Жека, госпитализирован. Трагически потерявший жену артист попал в больницу и сообщил об этом поклонникам в соцсетях.
57-летний знаменитость опубликовал в своем Telegram-канале снимок из больничной палаты. Он поспешил успокоить фанатов, но диагноз не раскрыл.
«Я в больнице. Со мной все хорошо. Завтра-послезавтра расскажу, что, зачем и почему... Всем здоровья, мои дорогие друзья», – поделился шансонье.
Напомним, что Евгений Григорьев родился в 1966 году. После армии он занялся творчеством и стал играть в группе «Майор Сергеев». В 2003 году он презентовал сольный альбом, но зрителям запомнился еще и как автор песен. Именно он написал «Рюмку водки на столе», которую исполняет Григорий Лепс.
Жена музыканта умерла 21 июля прошлого года. СМИ пишут, что она покончила с собой. Женщина много лет страдала от психиатрического расстройства. Но муж поддерживал ее и водил к разным врачам, чтобы спасти ситуацию. Когда болезнь отступала, то у пары была хорошая жизнь – Елизавета помогала певцу с творчеством.
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