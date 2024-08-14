«Жесть»: Лера Кудрявцева пожаловалась на последствия операции

Ведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на последствия операции на ноге. Она перенесла хирургическое вмешательство в феврале, но до сих пор колено не сгибается полностью.

Об этом Кудрявцева рассказала в соцсетях.

Ведущая была на реабилитации и раскрыла подробности состояния. Лера напомнила, что порвала крест и перенесла операцию в конце февраля.

«Если бы я была спортсменкой и занималась каждый день, уже все восстановилось. Получается пять месяцев, шестой пошел, и я до сих пор не могу согнуть колено до конца. Жесть!» — поделилась Кудрявцева.

Ранее сообщалось, что она сломала ногу на репетиции. При попытке прыгнуть на сцене раздался хруст, Лера почувствовала резкую боль.

В августе она устроила большой праздник в Болгарии в честь шестилетия дочери. Ведущая заказала шары и коробку с подарками.

Для Леры это второй ребенок. Дочь родилась спустя пять лет после свадьбы, отцом девочки является хоккеист Игорь Макаров.