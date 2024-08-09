Лера Кудрявцева устроила большой праздник в Болгарии в честь шестилетия дочери

53-летняя ведущая Лера Кудрявцева устроила большой праздник в Болгарии в честь дня рождения дочери Маши. Девочке исполнилось 6 лет.

Лера заказала композиции из воздушных шаров, а также коробку с подарками. На ней было написано: «С Днем рождения, Машенька». Крестная девочки находилась рядом в этот важный день.

Позже Лера опубликовала несколько снимков дочери в соцсетях. Под ними ведущая написала: «Сегодня нам 6 лет. Люблю до неба и выше».

Папы девочки, по всей вероятности, не было в Болгарии. Он поздравит дочь уже в Москве.

Лера родила дочь спустя пять лет после свадьбы с хоккеистом Игорем Макаровым. В начале 2024 года ведущая объявила об уходе от мужа из-за его зависимости от алкоголя.

Ранее она высказывалась по поводу развода певицы Алсу и Яна Абрамова. Она встала на сторону исполнительницы и заявила, что измена – «невыносимая боль» для любящей женщины и матери.