«Жертвоприношение»: коллега Заворотнюк раскрыла всю правду о жизни тяжелобольной актрисы

Уже долгое время Анастасия Заворотнюк борется с глиобластомой — самой агрессивной формой рака. Многие медицинские эксперты откровенно говорят, что шансы на выживание с таким диагнозом небольшие. Однако звезда «Моей прекрасной няни» не сдается и отчаянно борется с недугом, вот почему совсем недавно появилась новость о выписке знаменитости из онкологического центра. Сегодня Наталья Бондарчук дала откровенной интервью в шоу «Откройте, Давид!» и поделилась эмоциями от совместной работы с Заворотнюк.

По словам режиссера, она впечатлена ролью Анастасии в фильме «Гоголь. Ближайший». Отойдя от привычного образа няни, знаменитость достоверно погрузилась в эпоху 19 века. Вот почему Бондарчук выразила желание о новом сотрудничестве с актрисой. Тем не менее Наталья добавила: заболевание Заворотнюк, безусловно, внесло коррективы в ее жизнь.

«То, что она живет с такой болезнью — жертвоприношение. Она могла бы уйти, но не хочет. Она дает надежду тем людям, кто только заболел, что так или иначе это труднейшее раковое заболевание излечимо», — высказалась Бондарчук.

Напомним, что семья Анастасии тщательно скрывает ее от внимания публики и не дает комментариев о состоянии актрисы.

Ранее врач-онколог Шабанов рассказал, как Заворотнюк удалось выжить с тяжелым заболеванием. Подробности читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой дочка Анастасии с сожалением заговорила о своем возвращении в РФ. Высказывание Анны смотрите здесь.