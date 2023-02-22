«Шансы на выживание небольшие»: как тяжелобольной Заворотнюк удалось избежать летального исхода

Уже долгое время Анастасия Заворотнюк борется с глиобластомой — самой агрессивной формой рака. Многие эксперты откровенно говорят: с таким заболеванием шансы на выживание небольшие. Однако вчера появилась новость о том, что звезду «Моей прекрасной няни» выписали из онкологической клиники и перевезли в собственный дом. Такой результат можно назвать настоящим чудом. На связь с порталом Woman.ru вышел врач Дмитрий Шабанов и объяснил, как медикам удалось спасти знаменитость.

По словам специалиста, многое зависит от назначенного лечения. Если в состоянии Анастасии замечена положительная динамика, значит, — ее врачи выбрали грамотную тактику терапии.

«Шансы на выживание очень небольшие, к сожалению. То, что она с нами уже 4 года, — заслуга врачей. Обычно этот вид рака очень быстро разрушает организм, за год-два. В ее случае результат хороший, так как болезнь удалось сдержать», — высказался Дмитрий.

Ранее мы писали о том, что у супруга Анастасии проблемы с законом. Мужчина задолжал ГИБДД почти 100 тысяч рублей. Подробности читайте в этой статье.