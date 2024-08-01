«Останетесь у разбитого корыта»: Иосиф Пригожин обратился к Татьяне Бакальчук

Иосиф Пригожин призвал Татьяну Бакальчук сохранить семью и перестать унижать мужа публично.

Продюсер не смог пройти мимо новости о разводе владелицы маркетплейса Wildberries и записал видеообращение, где призывает ее одуматься и прийти к примирению с мужем.

Иосиф подчеркнул у себя в Telegram-канале, что находится в хороших отношениях как с самой Бакальчук, так и с ее супругом Владом. Для Пригожина их отношения казались идеальным примером, из-за чего сам очень удивился их расставанию.

Однако Пригожин заявил, что нельзя разваливать семью, если ее еще можно спасти. Лучше не впускать третьих лиц в личные отношения и не выносить конфликт на публику.

«Мы не можем позволить третьим лицам разваливать семейные отношения. Не позволяйте никому вмешиваться в отношения с вашим супругом. Публично унижать мужа своего — это тоже не совсем правильно. Вы останетесь у разбитого корыта... Вы через несколько лет не сможете в глаза своим детям посмотреть, а самая страшная трагедия будет впереди... Поэтому я призываю к разумному подходу. Просто сесть и начать разговаривать. Не позорить ни мужа, ни себя на весь мир», — сообщил продюсер.

Иосиф также просит Бакальчук прекратить публично оскорблять и унижать любящего мужчину, который трепетно относится к ней и детям. Продюсер уверен, что нельзя так просто вычеркнуть человека из жизни, ограничив ему доступ к дому и офису.

Ранее мы писали об отъезде владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук из России с дочерьми.