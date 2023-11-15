Жертвами криминального скандала с Павлом Деревянко стали шесть человек

Актер Павел Деревянко стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. В отношении знаменитости начали производство после обращения в полицию бизнесмена, который, как утверждает, лишился миллиона рублей. Журналисты mk.ru выяснили, что потерпевшими еще могут признать пять человек. Они тоже могли потерять денежные средства из-за артиста.

Деревянко и его партнер Григорий Мулузян занялись заработком с помощью вложений в криптовалюту. Они инвестировали деньги и выводили их с процентами. В какой-то момент Павел сагитировал вложиться шестерых знакомых, которые по итогу лишились своих средств. Сумма исчезнувших денег составила около 45 млн рублей. Бизнесмен стал одним из пострадавших.

Сначала мужчина подал гражданский иск в отношении Деревянко, а потом инициировал доследственную проверку. Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

Ранее актер назвал себя глупым после обмана друга-криптомошенника. Павел заявил, что был недальновиден в отношениях с партнером.