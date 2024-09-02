«Всегда останется шальной императрицей»: психолог о скандале Аллегровой в Сочи

Певица Ирина Аллегрова устроила скандал с репортёрами, которые хотели осветить выступление в Сочи. Аллегрова колко отвечала журналистам, а её помощники отталкивали их и даже били по технике. Поклонникам певицы такое поведение показалось странным. Дело в том, что накануне она отдыхала на яхте с дочерью, где прекрасно провела время. Психолог Станислав Самбурский считает, что артистка устроила скандал из-за возраста и проблем со здоровьем. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

«Причин негодования на репортёров и общего раздражения певицы может быть несколько. В шоу-бизнесе всегда важно быть в приподнятом настроении и выглядеть идеально, но, если тебе не 16, довольно сложно оставаться резвящимся щенком круглые сутки. Ирине Аллегровой уже 72 года, и в таком возрасте физическая выносливость и здоровье далеко не идеальны. Вспомните своих бабушек и дедушек: насколько активны они в своей жизни? Вряд ли Аллегрова выращивает огурцы и пропалывает клубнику, но работа на сцене требует невероятных эмоциональных усилий. По энергетическим затратам для выступления на сцене и подготовки к нему требуется сил не меньше, чем на окучивание картошки. Для поклонников Аллегрова всегда останется шальной императрицей, но возрастные изменения и снижение выносливости дают о себе знать. Возможным всплеском негатива артистки послужили именно проблемы со здоровьем. Любые хронические заболевания зачастую выливаются в раздражительность и плохое настроение, и только у артистов это настолько становится видно», — высказался эксперт.

По словам психолога, стресс и усталость сопутствуют всем творческим личностям. Специфика работы артистов — это постоянные переезды, общение с большим количеством людей. Короткого отдыха между гастролями бывает недостаточно, чтобы полностью восстановить психоэмоциональное равновесие.

«С возрастом время на отдых между выступлениями должно становиться более продолжительным, но в шоу-бизнесе артистов забывают слишком быстро. Мало у кого есть силы отказаться от очередного выступления, понимая, что вместо тебя выступит кто-то другой. Страх оказаться забытым и невостребованным у артистов гораздо сильнее, чем инстинкт самосохранения. Больной, уставший, в стрессе — как угодно, на волевых, но надо выступать. Отсюда и весь негатив, который вылился в медиа», — резюмировал Самбурский.