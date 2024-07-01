«Жеребец споткнулся о профурсетку»: Алсу отреагировала на резкие слова Кати Гордон о любовнице ее мужа

В последнее время внимание публики приковано к певице Алсу, которая недавно объявила о разводе с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым, после 18 лет брака. Юрист и телеведущая Катя Гордон прокомментировала новость о разрыве артистки с мужем в личном блоге и заявила, что не хочет вести их бракоразводный процесс.

Катя Гордон опубликовала в соцсети пост, сопроводив его фото Алсу, и рассказала о своем многолетнем опыте участия в бракоразводных процессах. В своем посте юрист будто намекнула на причины развода певицы с мужем.

«Так вышло, что лет 15 я участвую в бракоразводных процессах как юрист, и я повидала очень много историй, когда шикарные достойные женщины незаслуженно были обмануты и преданы», — поделилась Катя Гордон.

Телеведущая призналась, что «понятия не имеет, что там у Алсу», но косвенно намекнула, что супруги разошлись из-за измен предпринимателя. Катя Гордон назвала Яна Абрамова «жеребцом», который «споткнулся о профурсетку».

«Я видела молодых злых девочек, которым на мгновение казалось, что они „круче“ и „сильнее“ жен, которые были с мужчинами десятилетиями. Все эти профурсетки оставались на свалке истории. Они были просто планкой, о которую споткнулся жеребец», — заявила знаменитость.

Примечательно, что на пост Кати Гордон отреагировала сама Алсу. Артистка оставила в комментариях эмодзи в виде рук в молитвенном положении, как бы в знак согласия с ее словами и благодаря за поддержку.

Один из пользователей Сети спросил у юриста, хочет ли она вести бракоразводный процесс Алсу, на что та ответила, что «не хочет» и назвала это «скучным».

Напомним, Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года. У певицы и бизнесмена трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль. В конце мая артистка подала на развод. Причина разрыва не разглашается, однако, как утверждали источники, близкие к семье, предприниматель постоянно изменял знаменитости и супруги уже давно не жили вместе.

Ранее сообщалось о том, что в Сети появились слухи о внебрачных детях бывшего мужа Алсу.