«У этой дамы близнецы от Яна Абрамова»: в Сети обсуждают новости о внебрачных детях мужа Алсу
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Блогер Антон Суворкин распространил новости о наличии у мужа певицы Алсу внебрачных детей. По его информации, бизнесмен Ян Абрамов уже давно изменял жене, и одна из его интрижек закончилась рождением близнецов. Подробности узнал портал «7Дней.ru».
Светский сплетник сообщил, что предприниматель встречался со звездой «Холостяка» Екатериной Заворовской. Девушка сейчас делится фотографиями своих детей и при этом скрывает их отца.
«Пришла информация, что у этой дамы близнецы от Яна Абрамова. Она их родила, живет с ними в большом загородном доме», - отметил Суворкин.
Заявление о связи с Абрамовым не прошло мимо самой Екатерины. Она отреагировала на него, сообщив, что информация светского блогера не является правдивой. При этом об отце близнецов Заворовская так и не заговорила.
Напомним, что на развод Алсу подала около месяца назад. О причинах она не рассказывает, но, по слухам, расставание связано с неверностью Абрамова. В Сети уже давно обсуждают, что бизнесмен встречается с моделью Анастасией Решетовой. Но сама она это не подтверждает.
Ранее Алсу публично высмеяла Анастасию Решетову.