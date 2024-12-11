«Женюсь»: солист группы «Премьер-министр» Марат Чанышев сделал заявление о личной жизни

Певец Марат Чанышев раскрыл подробности личной жизни. 49-летний солист группы «Премьер-министр» признался, что не одинок. И не исключено, что в скором времени артист все-таки женится.

Марат дал понять, что на любовном фронте у него все в полном порядке. Рядом с ним есть любимая женщина. Правда, личность ее он не раскрыл. Пока предложение руки и сердца он избраннице не сделал, но это не значит, что он избегает официального брака.

«Официально я не женат, но у меня очень счастливая личная жизнь — это все, что я могу сказать. <…> Я думаю, в будущем, когда придет время, все-таки женюсь», - рассказал Чанышев в интервью Леди Mail.

Также певец признался, что думает о детях. У него есть дочь Виктория от экс-возлюбленной Ксении. И, вероятно, с нынешней избранницей у него появится еще один ребенок.

«Почему бы нет? На все воля Божья. Если суждено, я только за», - заявил артист.

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