Ирина Пегова рассказала об идеальном муже для дочери

Актриса Ирина Пегова рассказала о том, какого мужчину хочет видеть рядом со своей дочерью. В интервью «Вокруг ТВ» звезда призналась, что материальная составляющая для нее – не главное, но самостоятельность важна.

У знаменитости есть дочь Татьяна от актера Дмитрия Орлова. Они прожили в браке шесть лет и развелись в 2011 году. Ирина порассуждала о том, каким видит будущего зятя.

«Понимающим, чего он хочет, к чему стремится. При этом хотелось, чтобы он был легким человеком, с чувством юмора. Но самое важное, чтобы Тане было с ним хорошо. Оба человека в отношениях должны летать, чувствовать себя счастливыми. Материальный достаток не так важен», – заявила артистка.

Пегова отметила, что молодые люди могут сами строить свое будущее и добиваться материального благополучия вместе.

Знаменитость рассказала, что после развода ее жизнь изменилась в лучшую сторону. При этом у нее нет обид на бывшего мужа, и она не препятствовала его общению с дочерью. Наследница часто публикует фото с родителями.

По сообщениям СМИ, сама Пегова уже нашла новую любовь.

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