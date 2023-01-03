Жены рядом нет: 62-летнего Игоря Николаева застали с моделями

Композитор Игорь Николаев до сих пор остается привлекательным для женщин. Несмотря на то, что звезда женат на молодой красавице Юлии Проскуряковой, он не против провести время с горячими красотками. Недавно в соцсетях опубликовали любопытные кадры с новогоднего торжества.

На днях 62-летний мужчина повеселился в приятной компании дам. В Сети появилось видео с новогоднего мероприятия, на котором певец двигается на танцполе, а рядом с ним улыбаются и позируют на камеру пять очаровательных девушек. Они прижимаются к знаменитости и не скрывают своих чувств.

Поклонники отметили, что Николаев буквально светится от счастья. Но рядом с ним не было законной жены. Неизвестно, была ли она вообще на празднике. Эта выходка певца подогрела слухи о разводе пары. Некоторые говорят, что супруги переживают кризис. Но сами артисты не отвечают на вопросы о личной жизни. При этом Игорь постоянно появляется на публике без Юлии, но не один.

Ранее мы писали о том, как исполнитель публично представил свою новую музу. Ею стала 25-летняя стройная блондинка. На общем фото звезды не стеснялись позировать в обнимку и загадочно улыбались.